السليمانية..ندوة عن تغطية الحروب والكوارث

2021/03/09 | 21:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقيم نقابة صحفيي كوردستان ـ فرع السليمانية، ندوة لـ 3 مصورين شاركوا في تغطية قصف مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيمياوية المحرمة عام 1988 في احداث اليمة هزت وجدان العالم وابكتهم.

الندوة التي تحمل عنوان " تغطية الحروب والكوارث" تحاكي تجربة كل من المصورين " مرتضى عين الدين شعباني، سعيد محسن صادقي، علي اصغر فريدني"، اثناء عملهم في تغطية قصف النظام البعثي مدينة حلبجة بتاريخ 16-3-1988 بالأسلحة الكيمياوية وكيف تم عبر الصورة والفيديو ايصال الجريمة البشعة الى العالم.

تقام الندوة في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس 2021/3/11، في قاعة منظمة CDO بمدينة السليمانية.

دعوة نقابة صحفيي كوردستان موجهة بالخصوص الى الطلاب والمصورين والمختصين بمجال توثيق الاحداث وتغطية الحروب.

PUKmedia خاص

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