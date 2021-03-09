السليمانية..ندوة عن تغطية الحروب والكوارث

الندوة التي تحمل عنوان " تغطية الحروب والكوارث" تحاكي تجربة كل من المصورين " مرتضى عين الدين شعباني، سعيد محسن صادقي، علي اصغر فريدني"، اثناء عملهم في تغطية قصف النظام البعثي مدينة حلبجة بتاريخ 16-3-1988 بالأسلحة الكيمياوية وكيف تم عبر الصورة والفيديو ايصال الجريمة البشعة الى العالم.
تقام الندوة في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس 2021/3/11، في قاعة منظمة CDO بمدينة السليمانية.
دعوة نقابة صحفيي كوردستان موجهة بالخصوص الى الطلاب والمصورين والمختصين بمجال توثيق الاحداث وتغطية الحروب.
PUKmedia خاص
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