التربية: سيتم تحديد موعد امتحانات نصف السنة والكورس الأول خلال يومين

2021/03/09 | 21:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة التربية، الثلاثاء، أن موعد امتحانات نصف السنة والكورس الاول فضلا عن موعد الامتحانات التمهيدية سيتم تحديده خلال اليومين القادمين.

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وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في توضيح لعدد من وسائل الاعلام من بينها "ناس"، (9 آذار 2021)، إنه "بحسب التخويل الذي منحه مجلس الوزراء لوزير التربية، بشأن معالجة الامور الطارئة والتي لها تاثير سلبي على دوام الطلبة، سيكون هناك اجتماعات خلال هذا الاسبوع للجنة الدائمة للامتحانات، على ان تصدر قررات واليات جديدة تتوائم مع معطيات الوضع الصحي والموقف الوبائي".

وأكد أنه "خلال اليومين القادمين ستكون هناك قرارات خاصة باداء اختبار الطلبة المنتظمين في امتحانات نصف السنة والامتحانات التمهيدية للطلبة المتقدمين للاختبار الخارجي".

وكان مجلس الوزاء قد اصدر في جلسته الثلاثاء (9 آذار 2021)، قرارا ينص على "الموافقة على تجديد التخويل الممنوح للسيد وزير التربية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (183 لسنة 2019) بشأن صلاحية معالجة الامور الطارئة، التي تنتج عن الظروف الاستثنائية وغير الطبيعية، والتي يكون لها تأثير سلبي مباشر على دوام الطلبة وامتحاناتهم حصرًا، وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بالعملية التربوية، والتي يكون مؤداها التوصل الى حلول ناجعة لتأدية عام دراسي ناجح".

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