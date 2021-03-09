خلال يوم.. دولة مجاورة للعراق تسجل 13755 إصابة بفيروس كورونا

2021/03/09 | 21:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم

الثلاثاء، تسجيل 13755 إصابة بفيروس

كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة،

وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس

منذ 6 كانون الثاني المنصرم.

وأعلنت الوزارة وفاة 66 شخصا

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