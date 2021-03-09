خريجو كربلاء القدامى يهددون بالنزول الى الشارع والاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم

2021/03/09 | 21:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد المئات من الخريجين القدامى في

كربلاء، الحكومة المحلية ووزارة

التربية بالتعاقد معهم كمحاضرين

مجانيين او تعينهم على ملاك مصفى كربلاء

النفطي.



وقال عدد من الخريجين القدامى “

ان مطالبهم هذه جاءت لمحاف

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