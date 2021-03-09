2021/03/09 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منشآت عراقية بنيت بأيد أجنبية (2-2) جامعة بغداد صرح معماري وأكاديمي صلاح عبد الرزاق مجمع الجادرية التعليمي إن الموقع الذي تم اختياره لجامعة بغداد يقع ضمن الدورة الكبيرة لنهر دجلة في القسم الجنوبي من مدينة بغداد حيث تبلغ مساحته 1،6 مليون متر مربع.كان المخطط الأساس للمجمع الذي وضع عام 1957 يستوعب […]

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