2021/03/09 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل نلعب دون جمهور؟- مجيد السامرائي لا اتوقع ان القى ترحابا كبيرا في بيتي بعد هبوطي من الطائرة قاصدا بغداد ، ذلك أني سوف اقضي جل نهاراتي وربع ليلي بين الناس ان لم يطبق الخناق على البيوت والانفاس ، فلايجرؤ احد على الاتفاق سلفا على الاتجاه صوب الجنائن المعلقة لحضور فعاليات بابل التي […]

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