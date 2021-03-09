2021/03/09 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يا كاظم الغيظ موسى عبد شوجه يا أيها الغريبُ عند جسرِ ونعشك المحمولُ يوم حشرِ يا كاظم الغيظِ يا أيها الغريب دموعي تجري عند جسرِ *** كيوسفٍ في غربةِ السجونِ يا كاظماً للغيظِ والشجونِ وقيتّدك زمرةُ المِجونِ فكنت شمساً بسما القرونِ سكنت بالروحِ وبالعيونِ […]

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