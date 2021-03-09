موقع بابا الفاتيكان يتحدث عن ’اضطهاد’ للمسيحيين منذ بدء الدعوة الإسلامية

2021/03/09 | 21:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة زعم موقع بابا الفاتيكان، أن المسيحيين تعرضوا إلى ظلم كبير، منذ عهد الإسلام، وحتى بعد استقلال العراق عن بريطانيا.وقال الموقع في تقرير له عن واقع المسيحيين في العراق، وتابعه “النور نيوز” أن “المجتمع المسيحي العراقي، المكون اليوم من الكلدان، والآشوريين، والأرمن، واللاتينيين، والملكيين، والأرثوذكس والبروتستانت، اتسم بالاضطهاد والتمييز منذ وصول الإسلام وحتى …

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