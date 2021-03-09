2021/03/09 | 21:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، إصدار قرارات وآليات جديدة خلال اليومين المقبلين.وقالت التربية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ستكون هناك قرارات وآليات جديدة تتواءم مع معطيات الوضع الحالي خلال اليومين المقبلين”.وأضافت أن “اجتماعاً في القريب العاجل للجنة الدائمة للامتحانات لتحديد الآليات المناسبة لاداء الامتحانات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن إصدار قرارات وآليات جديدة خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن إصدار قرارات وآليات جديدة خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).