النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء

2021/03/09 | 21:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف قررت محافظة النجف، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، بمناسبة ذكرى وفاة الامام الكاظم. وذكرت المحافظة في بيان مقتضب، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم، تقرر تعطيل تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء من هذا الأسبوع”.

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