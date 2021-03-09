غرق سفينة عراقية محملة بالنفط قرب المياه الاقليمية السعودية

2021/03/09 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف وزير النقل الاسبق النائب كاظم فنجان الحمامي، عن تعرض السفينة العراقية "ديلما" المحملة بالنفط للغرق في المياه الدولية قبالة السواحل السعودية.

وقال الحمامي في تصريح أورده "المربد" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "طاقم السفينة مؤلف من اربعة عراقيين وهم الان في السعودية بمدينة الدمام نقلوا الى المستشفى وتم علاجهم".

واضاف أن "السفينة تعرضت للغرق وهي محملة بمادة النفط وان الدوريات السعودية الساحلية اثناء ما كانت تقوم بواجبها خارج المياه السعودية الاقليمية شاهدت وتلقت نداءات استغاثة بعدها تقربت للسفينة وانقذت الطاقم".

وناشد الحمامي "وزارة الخارجية حول وضع الطاقم وهم بانتظار السعودية من اجل معرفة التحقيق الذي فتح بشان غرق السفينة"، منوهاً انه "ليس لدية اتصال مباشر مع السعودية بل يتحدث عن طريق مملكة البحرين وعن طريق منظمة (ميماك)".

وأشار في الوقت ذاته الى ان "نتائج التحقيق الابتدائي اظهرت ان القطعتين البحريتين غير مسجلات رسميا في السجلات العراقية وغير مسجلات في مواقع التسجيل الدولية لكنها تعود لمالك عراقي وتُعد من السفن المتهالكة (غير المصنفة)".

وأكد أن "نتائج التحقيق اظهرت ايضا ان السفينة المنكوبة غادرت (ميناء الفاو) قيد الإنشاء في طريقها الى (دبي) ومن ثم التوجه الى إيران لجلب الحجر والحصى".

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