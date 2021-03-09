مقررات مجلس الوزراء بجلسة اليوم

2021/03/09 | 21:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تنشر /موازين نيوز/، مقررات مجلس الوزراء، التي اصدرها خلال جلسته المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء.

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