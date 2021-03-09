2021/03/09 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه 142 نائبا جمهوريا وديمقراطيا رسالة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يطالبون فيها بعدم العودة بـ"شكل أعمى" إلى خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران والسعي إلى اتفاق بشروط "أكثر صرامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقعها أعضاء بالكونغرس.. رسالة تطالب إدارة بايدن بعدم العودة للاتفاق النووي بـ"شكل أعمى" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقعها أعضاء بالكونغرس.. رسالة تطالب إدارة بايدن بعدم العودة للاتفاق النووي بـ"شكل أعمى" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).