2021/03/09 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تعليق العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، نظرا لتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأكد وزير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس "تعليق الدوام الوجاهي والعودة للتعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافة، بما فيها رياض الأطفال...



اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء العاشر من مارس 2021 وحتى إشعار آخر".كما أعلن أبو قديس عن استمرار دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس بالحد الأدنى، "بما يضمن ديمومة تقديم الخدمة لأبنائنا الطلبة في التعليم عن بعد".وسجل الأردن اليوم 7072 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 442202، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 61678 حالة، كما سُجلت 59 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5046 وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يعلق التعليم في جميع أنحاء البلاد مع اشتداد الجائحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يعلق التعليم في جميع أنحاء البلاد مع اشتداد الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).