وزير الزراعة : ديون الفلاحين ستتم جدولتها ومشكلة المياه مع تركيا وايران لاتحل الا بالحوار والتفاهم

2021/03/09 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي عن قرب صدور قرار بجدولة ديون الفلاحين لخمس سنوات .وقال الخفاجي في تصريح متلفز :" ان وزير المالية وقع قرارا بايقاف اجراءات المصرف الزراعي ، وسيصدر قرار بجدولة ديون الفلاحين لخمس سنوات "، مشيرا الى انه تم التصويت على القانون 35 في مجلس النواب وهو افضل قانون في الشرق الاوسط ".واضاف :" ان المساحة المتعاقد عليها في الخطة الشتوية تبلغ 26 مليون دونم ، تم استغلال 14 مليون دونم منها فقط بسبب قلة المياه "، مشيرا الى :" ان من المتوقع ان تنخفض المساحة بنسبة 50 بالمائة في الخطة الصيفية لقلة المياه وانعدام الامطار "، مؤكدا :" ان مشكلة المياه مع تركيا وايران لايمكن ان تحل الا بالحوار والتفاهم ".وعن قضية التهريب من اقليم كردستان ، اوضح الوزير :" ان اكثر من خمسة آلاف حقل للدواجن توقفت عن الانتاج بسبب التهريب ودخول منتجات ممنوعة من الخارج "، واصفا ذلك بانه :" جريمة اقتصادية "./ انتهى

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