2021/03/09 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قصف الطيران الحربي اهدافا منتخبة لتنظيم داعش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الطيران الحربي قصف ، بناء على معلومات استخبارية ، مضافتين لداعش في حوض الميتة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين "، مبينا :" ان حجم خسائر التنظيم البشرية والمادية لم تعرف لحد الان " ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران الحربي يدمر مضافتين لداعش بين ديالى وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران الحربي يدمر مضافتين لداعش بين ديالى وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).