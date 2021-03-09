2021/03/09 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – NNC أختطف مجهولون اليوم الثلاثاء الطفل محمد وهو أبن الناشط بالتظاهرات أيوب الخزرجي في منطقة الغدير ببغداد، وترك الخاطفون رسالة لأبيه مشترطين عودته إلى بغداد لتحريره.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



أول حالة اختطاف لأبن ناشط خلال ٢٠٢١ المركز الخبري الوطني.

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