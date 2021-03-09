صور: إتلاف مواد غذائية ومحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد

2021/03/09 | 22:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ضبطت قوة من الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، شاحنتين في محافظة كركوك محملتين بمواد غذائية ومحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد.

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وذكرت الاستخبارات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 اذار 2021)، انه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة والمتضمنة دعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 8 وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء الآلي 31 من ضبط عجلة محملة باللحوم المعلبة الممنوعة من الاستيراد حسب قوائم المنع الصادرة من وزارة الزراعة في سيطره التون كوبري مدخل اربيل - كركوك".

ولفت البيان الى انه "تم تسليمها الى الجهات المعنية والتي قامت باتلافها في موقع الاتلاف المخصص لذلك".

وفي عملية أخرى ضبطت الاستخبارات العسكرية شاحنة في كركوك محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد.

واشار البيان الى ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء الآلي 31 تمكنت من ضبط عجله محملة 16 طنا من مادة الطماطة و2،5 طنا من البصل الممنوع من الاستيراد حسب قوائم المنع الصادرة من وزارة الزراعة في سيطره التون كوبري مدخل اربيل - كركوك".

واوضح البيان انه "تم تسليمها الى الجهات المعنية والتي قامت باتلافها في موقع الاتلاف المخصص".

وفي بيان لاحق أكدت الاستخبارات "ضبط عجلتين محملتين بـ 690 قفصا من الدجاج الحي الممنوعة من الاستيراد حسب قوائم المنع الصادرة من وزارة الزراعة في قرية حَصار التابعة لناحية شوان بكركوك".

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