ضبط شاحنة محملة بمواد غذائية ممنوعة من الاستيراد في كركوك

2021/03/09 | 22:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ضبطت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، شاحنة في كركوك محملة بمواد غذائية ممنوعة من الاستيراد.وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان، انه “بالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء الآلي ٣١ من ضبط عجله محملة باللحوم المعلبة الممنوعة من الاستيراد حسب […]

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