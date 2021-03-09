إفريقيا والمغرب العربي في عَيْن العاصفة الإمبريالية - الطاهر المعز

2021/03/09 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز إفريقيا في ظل الهيمنة الإمبريالية وتراجع التضامن العربي الإفريقي الجزء 1 من 3"إن هدف هذه البرامج العسكرية والمدنية، هو تركيز مناخ قار، يكون سندا لسياستنا الخارجية وتوجهاتها وبرامجها التي تعمل بدورها على تركيز مناخ سلمي يساعد على تطور الأعمال والمبادلات والتعاون, فالعلاقة بين الأمن والتطور لا تحتاج إلى برهان..." عن الموقع الإلكتروني لبرنامج "أفريكوم" الأمريكيالمن ......





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