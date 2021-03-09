2021/03/09 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاشم_نعمة ترجمة وإعدادتكتسب الماركسية شعبية متزايدة في أوساط الشباب الهولنديين - ليس فقط داخل الحزب الاشتراكي.



فعندما تقرأ برنامج المنبر الشيوعي سوف تتخيل نفسك في الجامعات اليسارية في السبعينيات، إذ يرد فيه: يجب تدمير الرأسمالية.



يجب أن تدرك الجماهير أهميتها الثورية.



«بدون امتلاك وسائل الإنتاج في المجتمع، ليس لديها ما تخسره سوى قيودها».



الهدف هو إقامة مجتمع شيوعي.



مجتمع بلا دولة، بلا طبقات، بلا مال، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزايد شعبية الماركسية في أوساط الشباب في هولندا - هاشم نعمة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزايد شعبية الماركسية في أوساط الشباب في هولندا - هاشم نعمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).