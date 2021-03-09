مشروع البرنامج الوطني المقدم من حراك – بزاف – - صلاح بدرالدين

2021/03/09 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين مشروع البرنامج الوطني المقدم من حراك – بزاف – ( مطروح للنقاش منذ 2015 ، وجرى تعديله للمرة الرابعة في 2021 ) مقدمةبعد مضي عشرة أعوام على اندلاع الثورة السورية الوطنية الديموقراطية بمشاركة مختلف مكوناته ، واطيافه ، وتياراته السياسية ، الساعية الى اسقاط نظام الاستبداد ، مقدمة التضحيات الجسام ثمنا للحرية والكرامة ، ومن أجل مستقبل زاهر للأجيال القادمة ، في ظل ......





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