بريطانيا تسجل 231 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/09 | 22:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 5766 إصابة و231 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5766 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4228998 حالة.وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 231 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 124797 شخصا.وتعتبر بريطانيا عالميا الدولة الـ5 من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.المصدر: RT

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