الإعلام الأمني تؤكد التشديد بإجراءات حرق واتلاف المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد

2021/03/09 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكدت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، على تشديد إجراءاتها بحرق واتلاف المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد. وذكر بيان للخلية، تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، أنه “بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لتشجيع المنتج المحلي ودعم الفلاحين، فقد شددت القوات الأمنية إجراءاتها بحرق واتلاف المواد الزراعية الممنوعة …

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