ضبط شاحنتين محملتين بمواد ممنوعة من الاستيراد في كركوك

2021/03/09 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك ضبطت قوة من الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، شاحنتين في محافظة كركوك محملتين بمواد غذائية ومحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد. وذكرت الاستخبارات في بيان، تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة والمتضمنة دعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك …

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