العراق.. صرف تعويضات مالية لعائلات ضحايا كورونا من منتسبي

2021/03/09 | 22:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على صرف تعويض مالي لعائلات ضحايا جائحة كورونا من منتسبي وزارة الصحة....

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