2021/03/09 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الملكة إليزابيث الثانية عن "حزنها" للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وزوجته ميغان، مؤكدة أخذ مزاعمهما حول العنصرية "ستؤخد على محمل الجدّ"، وفق بيان صدر عن قصر باكينغهام الثلاثاء في أول رد فعل على المقابلة التلفزيونية التي أخذت أصداء مدوية للزوجين.

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