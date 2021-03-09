2021/03/09 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعلنت قيادة شرطة ديالى عن احباط محاولة هروب موقوف بتهمة تجارة المخدرات من احد المراكز الامنية.وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان متهماً بترويج المخدرات موقوفاً في أحد المراكز الأمنية، حاول تكرار محاولات بائسة للهروب من خلال تمارضه لعدة مرات لنقله الى المستشفى بحجة تلقي العلاج، حيث كان يخطط للهروب ، بعد توفر الادلة الكافية والمعلومات واجراء كشف الدلالة التي اكدت تورطه بترويج المخدرات ".واضاف :" ان القوة المكلفة بحراسة الموقوف ، سيطرت عليه واعادته الى مكان الاحتجاز "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة هروب متهم بتجارة المخدرات من احد المراكز الامنية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة هروب متهم بتجارة المخدرات من احد المراكز الامنية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).