2021/03/09 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NCC اكدت بعثة قوات حلف شمال الاطلسي “الناتو” في العراق ،اليوم الثلاثاء، ان الحكومة العراقية تكفلت بحمايتها من اي استهداف مسلح.وقال قائد بعثة الناتو في العراق الفريق الركن بيير اولسن في تصريحات متلفزة تابعها “المركز الخبري”، إن “عدد البعثة اكثر من ٣٠٠ شخص ومهمتنا غير قتالية مع وزارة الدفاع، لم نقدم مشورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناتو: الحكومة العراقية تكفلت بحمايتنا من اي استهداف مسلح المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو: الحكومة العراقية تكفلت بحمايتنا من اي استهداف مسلح) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو: الحكومة العراقية تكفلت بحمايتنا من اي استهداف مسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).