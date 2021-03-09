2021/03/09 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC أطلق الأكاديمي سعد سلوم مسؤول مؤسسة مسارات ومؤسس معهد دراسات التنوع والعضو المؤسس للمجلس العراقي لحوار الاديان دعوة لتأسيس بيت/مجمع الثقافات والأديان العراقية، من مدينة اور التاريخية ، موضحا انه كفيل بخلق العراق عاصمة للتنوع الديني في الشرق الأوسط، وقِبلة للحج العالمي إلى أرض الحضارات الأولى.وأوضح سلوم خلال بيان صحفي، تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أور نحو “عاصمة للتنوع”..



مبادرة لتأسيس “بيت” فيها المركز الخبري الوطني.

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