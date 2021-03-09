مؤسستا مام الانسانية وسردم توقعان مذكرة تفاهم

2021/03/09 | 22:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مؤسسة مام الانسانية يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة سردم للطباعة والنشر دعما للمجال المعرفي والتنمية الفكرية.

وذكرت المؤسسة في بيان مقتضب، تابعه PUKmedia: انه "دعماً للمجال المعرفي وتجسيد التنمية الفكرية والثقافية، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين مؤسسة مام الانسانية ومؤسسة سردم للطباعة والنشر".

وكانت المؤسسة قد ابرمت نهاية الشهر المنصرم، مذكرة تفاهم مع جامعة السليمانية، وذلك سعيًا منهما لترسيخ ودعم التنمية العلمية والأكاديمية.

يشار الى ان مؤسسة مام الانسانية، تأسست بظروف مكافحة تفشي فايروس كورونا واستطاعت خلال مدة قصيرة ايصال خدمات انسانية وطبيبة الى جميع مناطق كوردستان كما ابرمت عدة اتفاقيات علمية اكاديمية لتطوير الدراسات العلمية والاكاديمية في اقليم كوردستان.

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