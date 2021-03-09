الملكة إليزابيث “حزينة” لصعوبات واجهها هاري وميغان

2021/03/09 | 22:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعربت الملكة إليزابيث الثانية عن “حزنها” للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وزوجته ميغان، مؤكدة أن مزاعمهما حول العنصرية “ستؤخد على محمل الجدّ”، وفق بيان صدر عن قصر باكينغهام، الثلاثاءن في أول رد فعل على المقابلة التلفزيونية التي أخذت أصداء مدوية للزوجين.وأضاف البيان أن “القضايا التي طرحت خصوصا تلك المتعلقة بالعنصرية مقلقة.ورغم أن […]

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