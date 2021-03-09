2021/03/09 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد فسّرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، كتاب الشكر والتقدير الذي وجههُ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لوزير الداخلية عثمان الغانمي.وقالت الامانة العامة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “كتاب الشكر والتقدير الذي وجهه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لوزير الداخلية عثمان الغانمي ومن خلاله لجميع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة: منحُ قِدَمٍ مدته 6 أشهر لمنتسبي وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة: منحُ قِدَمٍ مدته 6 أشهر لمنتسبي وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).