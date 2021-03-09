الطبيعة البشرية ليست عائقًا أمام التحول إلى الاشتراكية - مصطفى عبد الغني

2021/03/09 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني ترجمة مصطفى عبد الغنيأثارت صور الناس أثناء شراء كميات كبيرة من المناديل الورقية أكبر قدر من الغضب، من بين كل الأحداث التي تستحق الغضب أثناء الجائحة مثل سياسات الحكومات التي أعطت الأولوية للأرباح، وحالة الإهمال للقطاع الصحي، والأزمة البيئية التي تسببت في الكارثة من الأساس.



مجرد بضعة مشاهد غير لائقة في ممرات المحلات أثارت جدلًا ونقدًا لاذعًا عن مدى سوء البشر.يتقبَّل الكثيرون منا هذا ......





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