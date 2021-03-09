رئاسة البرلمان تواصل اجتماعاتها لحسم المواد المتبقية بقانون المحكمة الاتحادية

2021/03/09 | 22:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت رئاسة مجلس النواب، مواصلة اجتماعاتها مع رؤساء الكتل لحسم المواد المتبقية في قانون المحكمة الاتحادية العليا.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "رئاسة مجلس النواب تواصل اجتماعاتها مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية، لحسم المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

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