2021/03/09 | 22:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC لا تزال النقاط الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية العليا، دون حسم وتنتظر “الدقائق الاخيرة” التي غالبا ما تغير المعادلات في مجلس النواب، وأبرز تلك النقاط هي ترشيح اعضائها ووجود “فقهاء الدين الاسلامي” فيها، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المراقبين، لكن نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية أكد وجود اتفاق على ابعاد الرئاسات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تناقض وصراع..



هل سيتغير قانون المحكمة الاتحادية في “الدقائق الاخيرة”؟ المركز الخبري الوطني.

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