متورطان بانتهاكات حقوق الإنسان.. واشنطن تعاقب محققين بالحرس الثوري الإيراني

2021/03/09 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني في قائمة العقوبات بسبب "تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" فيما أعرب وزير الخارجية الأميركي عن مخاوف واشنطن بشأن الانتهاكات التي "تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها ضد مواطنيها".

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