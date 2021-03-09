الداخلية : الكاظمي كرم منتسبي الداخلية كافة

2021/03/09 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الداخلية :" ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، كرم منتسبي وزارة الداخلية كافة".وذكر بيان لوزارة الداخلية "فسرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها ذي العدد ( ٧١٦) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠٢١ كتاب الشكر والتقدير الذي وجهه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لوزير الداخلية عثمان الغانمي ومن خلاله لجميع قوات الوزارة الأمنية البطلة ، بأنه قدم لمدة ستة أشهر يقدم لرجال الشرطة في الداخلية تثمينا لجهودهم في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وتعزيز السلم المجتمعي".وأضاف، ان "وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة كافة، عبروا عن عظيم امتنانهم وتقديرهم للقائد العام للقوات المسلحة على هذا التكريم معتبرين ذلك مسؤولية إضافية تعزز فيهم روح التضحية والإيثار لخدمة الشعب العراقي الكريم وسيادة القانون"./انتهى8

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