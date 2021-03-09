صور: اجتماع لرئاسة البرلمان مع الكتل واللجنة القانونية لحسم مواد المحكمة الاتحادية

2021/03/09 | 23:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

واصلت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، اجتماعاتها مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية، لحسم المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

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وذكر مكتب رئيس مجلس النواب في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه ، (9 آذار 2021)، أن "الحلبوسي يواصل اجتماعاته مع مجموعة من رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة القانونية لمناقشة ما تبقى من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

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