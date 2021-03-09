رئاسة البرلمان: الاجتماع مستمر لحسم ما تبقى في قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/09 | 23:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تواصل رئاسة مجلس النواب اجتماعاتها مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية النيابية، لحسم المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.يشار الى انه تم أمس حسم أربع فقرات من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، أما المواد التي تم تأجيلها إلى جلسة يوم الاثنين المقبل فهي المواد 2 و 3 و 12.ويقضي قانون المحكمة […]

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