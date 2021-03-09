تحديث جديد من آبل يعالج ثغرات في الحماية

2021/03/09 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة آبل تحديثا جديدا لأجهزة أيفون وآيباد وآبل ووتش وماك، ودعت جميع مستخدميها إلى تثبيته بأسرع وقت من أجل معالجة الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها مؤخرا في نظامي "IOS" و"MACOS".

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