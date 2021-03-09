الاتحاد الاوروبي يرحب بدعوة الكاظمي لحوار وطني

2021/03/09 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / رحب الاتحاد الاوروبي بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحوار وطني يشمل كل شرائح المجتمع العراقي.وقال سفير الاتحاد الاوروبي مارتن هوت في تغريدة له على تويتر :" ارحب ترحيبًا كبيرًا بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحوار وطني يشمل كل شرائح المجتمع العراقي".واضاف :" لقد دعم الاتحاد الأوروبي فكرة تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطَنة في العراق وإعادة بناء العقد الاجتماعي بين جميع العراقيين.إن وجِدت الرغبة، فنحن على استعداد لمساعدة هكذا عملية يقودها العراق"./انتهى8

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