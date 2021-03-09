شرطة ديالى تعلن إحباط محاولة هروب لاحد المتهمين بتجارة المخدرات من المركز

2021/03/09 | 23:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى اعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، الثلاثاء، عن احباط محاولة هروب موقوف وفق مادة تجارة المواد المخدرة من احد المواقف في المراكز الامنية.وقال المهداوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محاولة هروب المتهم كانت من خلال تكرار محاولات بائسة خلال تمارضه لعدة مرات لنقله الى …

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