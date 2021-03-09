رئاسة البرلمان تواصل اجتماعاتها مع الكتل السياسية لحسم المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/09 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، استمرار رئاسة مجلس النواب في اجتماعاتها مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية، لحسم المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب تواصل اجتماعاتها مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية، لحسم المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

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