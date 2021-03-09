2021/03/09 | 23:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NCC كشفت وزارة الدفاع التركية ،اليوم الثلاثاء، عن مقتل 25 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.وقال وزير الدفاع خلوصي اكار بحسب وسائل اعلام تركية تابعها “المركز الخبري”، إن “تركيا تمكنت من تحييد 25 عنصرا من العمال الكردستاني بينهم قيادي في غارة جوية في جبال قنديل في اقليم كردستان شمال العراق”.هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن مقتل ٢٥ عنصرا من حزب العمال المركز الخبري الوطني.

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