وصول اللقاح المضاد لكورونا الى شنكال

2021/03/09 | 23:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدات حملة التطعيم ضد فايروس كورونا يوم الثلاثاء، في مراكز صحية خصصت للقاح، بقضاء شنكال.

وقال الدكتور كمال مراد مدير المركز الصحي في ناحية سنوني لـPUKmedia: ان اللقاح المضاد لفايروس كورونا وصل اليوم الى شنكال، وتلقى اول مواطن اللقاح المضاد للفايروس.

واضاف: ان 5 مراكز صحية" سنوني، خانسور، بورك، قيروان، شهداء" في شنكال تواصل عملها بتقديم اللقاح المضاد.

وكان اللقاح المضاد لفايروس كورونا قد وصل الاربعاء المنصرم الى العراق من جمهورية الصين، وشملت جرعات الدفعة الاولى الكوادر الصحية في العراق واقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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