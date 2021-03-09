صدور عدد جديد من الانصات المركزي

2021/03/09 | 23:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مركز الرصد والمتابعة بمكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني العدد الجديد المرقم" 7501" من الانصات المركزي.المرصد الدولي اليومي لقضايا كوردستان والعراق والمنطقة والعالم .

الانصات المركزي صدر اول عدد منها في 1994، نقرأ في عدده الجديد العناوين الاتية:

حكومة الاقليم : رغبة في إيجاد حل جذري للمشاكل مع بغداد

القوات الألمانية تنجز عدة مشاريع لوزارة البيشمركة

كرد العراق بين إيران وأميركا

دميرتاش: من العار إغلاق الشعوب الديمقراطي للفوز في الانتخابات

العدوّان إردوغان والسّيسي..



من يتودّد إلى الآخر؟

مصير الإدارة الذاتية الكردية في سوريا بعد عشر سنوات على الحرب

أميركا..



قوة الدستور والمؤسسة

اليوم العالمي للمرأة..



شيء من المساواة وطغيان مستمر للذكورية

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