إصابة مواطن بهجوم مسلح في البصرة

2021/03/09 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بإصابة مواطن بهجوم مسلح في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه صاحب عجلة تكسي ضمن منطقة المعقل في البصرة ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".

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