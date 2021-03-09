2021/03/09 | 23:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إدراج مسؤولين اثنين في الحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء بتهمة "المعاملة اللا إنسانية للسجناء السياسيين والمتظاهرين" في إيران.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، تابعه "ناس"، (9 آذار2021)، "أعلن إدراج محققي الحرس الثوري الإيراني، علي همتيان ومسعود صفداري، على القائمة السوداء".

وأوضح بلينكن أن "إدراج القياديين على القائمة، جاء لتورطهما في انتهاكات جسيمة، لحقوق الإنسان وأعمال تعذيب ومعاملة لا إنسانية أو مهينة للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال الاحتجاجات في 2019 و2020 في إيران".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن "هؤلاء الأفراد وباقي أفراد أسرهم ممنوعون من دخول الولايات المتحدة".

وتابع، أن "أميركا ستستمر بالنظر في جميع الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران، وستعمل أيضا مع حلفائها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدرج مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني على ’القائمة السوداء’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدرج مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني على ’القائمة السوداء’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).