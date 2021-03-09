وزير الزراعة: حكومة كردستان لا تستطيع السيطرة على منافذها

2021/03/09 | 23:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير الزراعة محمد الخفاجي، الثلاثاء، الحديث أن حكومة إقليم كردستان غير قادرة على السيطرة على منافذها الحدودية فيما يتعلق بملفي التهريب ودخول البضائع المختلفة الممنوعة من الاستيراد.وقال الخفاجي إن “الوزارة تعمل على زراعة 14 مليون دونم هذا العام”، مشيراً إلى أن “المنتج المحلي من الحنطة ازداد مليون طن في ظل ظروف الجائحة”.[…]

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